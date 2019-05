Voetbalveld moet plaatsmaken voor hockey (maar hockeyclub zelf moet nog opgericht worden) Voetbalclub KFC Wezembeek-Oppem behoudt slechts één kunstgrasveld voor al haar leden Robby Dierickx

24 mei 2019

15u02 0 Wezembeek-Oppem Het wordt drummen bij KFC Wezembeek-Oppem. Eind dit jaar verliest de voetbalclub immers één van haar twee terreinen. Het grasvoetbalveld maakt plaats voor een hockeyterrein. Gevolg: alle leden – waaronder 200 jeugdspelers – moeten het met één terrein doen. “We zullen zien of dit haalbaar is”, zegt voorzitter Alain Bouché. Intussen is de oprichting van een hockeyclub in de maak.

Voetbalclub KFC Wezembeek-Oppem maakt al verschillende jaren gebruik van het voetbalcomplex langs de Sportpleinstraat in de faciliteitengemeente. De club uit vierde provinciale beschikt er over een kunstgrasveld en een voetbalveld in gras. Maar daar komt vanaf eind dit jaar verandering in. Het schepencollege van Wezembeek-Oppem gaat het grasveld immers vervangen door een hockeyterrein. “De plannen stonden in het programma van de meerderheidspartijen, die in oktober samen zowat 77 procent van de stemmen behaalden”, zegt burgemeester Frédéric Petit (LB-UNION). “Het hockeyterrein komt er dan ook op vraag van vele inwoners. Het is een bewuste keuze om het nieuwe terrein op de site langs de Sportpleinstraat aan te leggen. Op die manier kunnen we beide sporten op een en dezelfde locatie onderbrengen.”

200 jeugdspelers

De burgemeester beseft dat de beslissing een impact heeft op het voetbal in zijn gemeente. Niet alleen worden de 200 jeugdspelers en de twee volwassen voetbalploegen van KFC Wezembeek-Oppem verplicht om op één terrein te spelen, ook de voetbalclubs in de liefhebbersreeksen worden hierdoor getroffen. Momenteel hebben er zowat tien clubs onderdak, maar daarvan zullen er slechts vijf à zes over blijven. “We hadden ze graag allemaal gehouden, maar dat is praktisch onmogelijk”, aldus nog Petit. “Voor KFC Wezembeek-Oppem zou het in principe geen probleem mogen vormen.”

Al is men er bij de club toch niet helemaal gerust in. “Voor ons is het nog wachten of we alles georganiseerd kunnen krijgen”, zegt voorzitter Alain Bouché. “Veel zal afhangen van het aantal jeugdspelers dat zich de komende weken inschrijft. Maar we hebben geen andere keuze. De gemeente heeft beslist en wij moeten ons erbij neerleggen.”

Nog geen hockeyclub

Opvallend: er mag dan wel een hockeyterrein aangelegd worden, een hockeyclub is er nog niet. “Maar het is de bedoeling dat die club binnenkort boven de doopvont gehouden wordt”, maakt burgemeester Petit bekend. “Er is een grote vraag van inwoners die hockey willen spelen en ook mensen van buiten onze gemeente hebben interesse om de sport op onze site te beoefenen.”

De werken voor de aanleg van het hockeyterrein starten begin 2020, maar het grasveld wordt mogelijk voordien al ingepalmd voor de voorbereidende werken. Tot dan mogen de voetbalclubs er gebruik van maken. De gemeente hoopt het hockeyterrein klaar te hebben tegen september 2020 zodat er in het seizoen 2020-2021 op gesport kan worden.