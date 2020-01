Vlaamse overheid vernietigt klacht van buurtbewoner: werken aan Albertlaan kunnen starten Robby Dierickx

29 januari 2020

14u56 1 Wezembeek-Oppem De werken aan de Albertlaan op de grens van Wezembeek-Oppem en Tervuren kunnen nu toch eindelijk starten. Twaalf jaar deden beide gemeenten erover om een akkoord te bereiken, maar nadat het licht eindelijk op groen werd gezet, ging een buur in november plots dwarsliggen. De Vlaamse overheid heeft zijn klacht inmiddels vernietigd. De werken kunnen binnenkort dus starten.

Al jaren verkeert het doodlopende gedeelte van de Albertlaan in een erbarmelijke staat, maar de gemeenten Wezembeek-Oppem en Tervuren vonden jarenlang geen akkoord over de broodnodige riolerings- en wegenwerken. Uiteindelijk werd het licht toch op groen gezet en waren alle vergunningen binnen, tot een buur plots een klacht bij de Vlaamse overheid indiende. Opvallend: de buur woont zelf niet eens in het gedeelte van de straat dat vernieuwd moet worden, maar in een ander deel van de Albertlaan.

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid beslist om de klacht te vernietigen. “Na de winter kunnen we dus eindelijk beginnen”, zegt Frédéric Petit, burgemeester van Wezembeek-Oppem. “De buur heeft wel verkregen dat er bij het begin en aan het einde van de schooldag geen zwaar werfverkeer in de buurt van de schoolpoort mag rijden. Daar kunnen we ons uiteraard in vinden.”

De werken zullen enkele maanden in beslag nemen.