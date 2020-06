Vijftien bewoners WZC Onze-Lieve-Vrouw die contact hadden met twee besmette senioren worden opnieuw getest Robby Dierickx

11 juni 2020

De vijftien bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem die tussen vorige week donderdag en zaterdag contact hadden met twee besmette medebewoners werden donderdag getest op het coronavirus. Intussen blijkt dat geen van de personeelsleden die in contact kwamen met de twee betrokken bewoners besmet zijn met het virus.

Sinds de uitbraak van het coronavirus bleef woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem coronavrij, tot vorige week zaterdag toch plots twee bewoners besmet bleken te zijn. Ze vertoonden evenwel geen symptomen. Het nieuws was een domper voor de 121 bewoners, die de dag voordien net te horen hadden gekregen dat ze vanaf deze week woensdag opnieuw bezoek zouden mogen ontvangen of zelf op bezoek mochten gaan bij familie. De versoepelde bezoekmaatregelen werden meteen ‘on hold’ gezet.

Om te achterhalen hoe het virus het rusthuis uiteindelijk toch binnen kon dringen, werden alle eigen personeelsleden die contact hadden met de twee bewoners en de eerstelijnsverzorgers getest. Alle testen bleken negatief. Het is momenteel dus nog onduidelijk op welke manier de twee bewoners besmet geraakten. De twee positieve testen van de bewoners zullen nu nader onderzocht worden.

Nieuwe test

Ondertussen werd ook beslist om vijftien bewoners die nauw contact hadden met de twee besmette senioren opnieuw te testen, hoewel ze vorige week donderdag een negatieve test aflegden. “Maar we willen nagaan of ze tussen het moment van die staalname en de bekendmaking van de resultaten op zaterdag niet besmet zijn geraakt”, zegt directeur Jean-Paul Van Dam. De resultaten daarvan zullen zaterdag bekend zijn.

Voorlopig moeten alle 121 bewoners nog wachten op bezoek. “Dat zal al zeker tot zaterdag het geval zijn. Afhankelijk van de resultaten van de testen zullen we zien wanneer we de bezoekmaatregelen kunnen versoepelen. De twee bewoners die positief testten, moeten sowieso twee weken in quarantaine”, besluit de directeur.