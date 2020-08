Symbool van de faciliteitengemeenten François van Hoobrouck (86) is niet meer Margo Koekoekx RDK

21 augustus 2020

16u56 1 Wezembeek-Oppem Voormalig burgemeester van Wezembeek-Oppem baron François van Hoobrouck d’Aspre, is niet meer. De liberale politicus was 86-jaar en stierf gisteren een natuurlijke dood (20 augustus). Van 1995 tot en met 2006 droeg hij trots de sjerp van burgemeester. Nadien was hij waarnemend burgemeester tot 2013.

Francois van Hoobrouck was gehuwd met jonkvrouw Antoinette de Wasseige en heeft drie kinderen. Zij nemen woensdag afscheid van hem. Tot zover is nog niet geweten of dat in intieme kring gaat zijn. De vlaggen van de gemeente zullen die dag halfstok hangen en in de volgende editie van het gemeentelijk blad komt een eerbetoon aan de gemeente haar voormalige burgervader.

“Zonder hem zou Wezembeek-Oppem niet zijn wat het nu is”, zegt huidig burgemeester Frédéric Petit (LB-UNION). “Hij was de pionier binnen de faciliteitengemeenten. Het is dankzij hem dat we nog steeds van die voordelen genieten. Hij had charisma en staat gekend om zijn stijl. Hij kon heel duidelijk zijn”, blikt Petit terug met een lach. “Daarmee schopte hij al eens tegen de schenen van Bourgois en Peeters”, doelt hij op de ministers waar hij zich in 2006 - 2007 tegen kante omtrent de Franstalige oproepbrieven en andere zaken. Peeters weigerde hem te benoemen tot burgemeester. Sindsdien was hij waarnemend burgemeester tot 2013.

Petit vertelt hoe Van Hoobrouck altijd vocht voor de rechten van de inwoners. Ook op zijn oude dag zorgde hij er nog mee voor dat de realisatie van het administratief centrum, de bib, het plein en een school tot stand kwam. Die werken zijn over een klein jaar voltooid. “Hij zei: ‘het kan niet dat wij als gemeente geen plein hebben en dat ons personeel in aftandse gebouwen moet werken net zoals we onze diensten hieruit moeten verlenen naar onze bevolking toe.’ Hij duwde heel het project door.”

“Mijn gedachten zijn nu bij zijn familie en vrienden”, sluit Frédéric Petit af.