Raymond en Annie vieren vijftigste huwelijksverjaardag RDK

13 juni 2019

14u37 0

Raymond Fouquaet en Annie Van Belle hebben onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Ze deden dat onder meer op het gemeentehuis van Wezembeek-Oppem, waar ze voor deze speciale gelegenheid gehuldigd werden. Raymond is afkomstig uit Sint-Lambrechts-Woluwe, terwijl zijn vrouw in Stokkel opgroeide. Na hun trouw op 3 mei 1969 kregen ze vier kinderen en elf kleinkinderen. Voor het gouden koppel is familie het allerbelangrijkste. Ze genieten dan ook volop van elk familiefeest.