Politie betrapt twee inbrekers op heterdaad RDK

11 juni 2019

10u36 0

Agenten van de lokale politie WOKRA hebben vrijdagmiddag twee inbrekers op heterdaad betrapt. Het was dankzij de hulp van een buur dat de dieven ingerekend konden worden. De buur zag de twee mannen rond de woning in de Bergenblokstraat in Wezembeek-Oppem lopen en belde meteen de politie. Ondertussen hadden de inbrekers achteraan de woning een raam opengebroken en hadden ze de hele woning al doorzocht. Ze gingen met geld en juwelen aan de haal. Maar de politie kon de twee wat verderop oppakken. Al vrij snel werd duidelijk dat de twee Kroaten de inbraak gepleegd hadden. De gestolen goederen werden immers teruggevonden. Ze moeten binnenkort voor de correctionele rechtbank verschijnen.