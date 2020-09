Plaatsing geluidsschermen gaat nieuwe fase in: vanaf vrijdag 1 rijstrook op binnenring ingenomen Robby Dierickx

09 september 2020

09u06 2 Wezembeek-Oppem Al sinds augustus plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nieuwe geluidsschermen langs de Brusselse ring in Wezembeek-Oppem en Kraainem. Daar waar de hinder de voorbije weken nog beperkt bleef, verwacht AWV vanaf nu vrijdag wel grote vertragingen. Op de binnenring wordt immers een rijstrook ingenomen tussen Wezembeek-Oppem en de Vierarmentunnel.

Over een afstand van zowat acht kilometer komen er de komende maanden geluidsschermen op de Brusselse ring. Verouderde schermen worden er vervangen en op plaatsen waar er nog geen stonden, worden nu eveneens geluidsschermen geplaatst. Die moeten ervoor zorgen dat de bewoners van Wezembeek-Oppem en Kraainem minder lawaaihinder van het verkeer op de ring ondervinden. In augustus werden de werken aangevat, maar sindsdien bleef de hinder voor het verkeer beperkt omdat er voornamelijk van op de berm gewerkt werd.

Nu vrijdag komt daar echter verandering in, want vanaf dan wordt er op de binnenring één rijstrook tussen de oprit Wezembeek-Oppem en de ingang van de Vierarmentunnel ingenomen en dit tot eind december. Het verkeer zal er dus over slechts twee rijstroken kunnen rijden. AWV verwacht – ondanks dat er door het coronavirus nog minder verkeer is – grote vertragingen. De aannemer zal greppels en kolken vernieuwen, de nieuwe geluidsschermen plaatsen en de keermuur langs de ring met absorberend materiaal bekleden.

Van vrijdag 25 september tot eind november wordt ook op de buitenring één rijstrook afgesloten om greppels te vernieuwen en geluidsschermen te plaatsen. Ook dat zal volgens AWV met hinder gepaard gaan.