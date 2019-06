Oppositieraadslid meent dat schepencollege briefgeheim geschonden heeft RDK

26 juni 2019

15u59 0 Wezembeek-Oppem In de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem heeft een agendapunt dat door een gemeenteraadslid van de meerderheid na de toegelaten datum ingediend werd voor heel wat beroering gezorgd. Volgens oppositieraadslid Wim Peeters schond een schepen daarbij het briefgeheim. Burgemeester Frédéric Petit weerlegt de feiten.

“Het schepencollege wilde het punt voor de heraanleg van de Albertlaan aan de agenda toevoegen, maar was daarvoor te laat”, weet Wim Peeters (WO Plus). “De datum voor het indienen van de punten door het college was immers verstreken. Op een slinkse manier werd het punt uiteindelijk toch aan de agenda toegevoegd. Eén van de schepenen bezorgde namelijk vertrouwelijke informatie – waaronder de kopij van een e-mail van de provincie aan een gemeentelijk ambtenaar – aan een gemeenteraadslid van de meerderheid. Hij mag immers wel nog enkele dagen langer agendapunten toevoegen. Maar daarbij ging het schepencollege in de fout, want in lopende dossiers heeft men geen toegang tot dergelijke informatie. Men deed dit toch, waardoor het briefgeheim geschonden werd. Ik overweeg hiermee naar de provinciegouverneur te trekken.”

Burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) benadrukt dat het een procedure bij hoogdringendheid was. “Het was inderdaad te laat om het punt – een onverwachte eis van de provincie om het bij hoogdringendheid goed te keuren – aan de agenda toe te voegen. We hebben daarom aan de voorzitter van de commissie Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening gevraagd om het punt op de agenda te zetten. Deze manier van werken gaf ons de mogelijkheid om het dossier ter beschikking te stellen aan alle raadsleden nog voor de gemeenteraad begon.”