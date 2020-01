Nog geen hockeyclub, maar eerste gesprekken voor aanleg hockeyterrein starten donderdag al Robby Dierickx

08 januari 2020

11u02 0 Wezembeek-Oppem Het schepencollege van Wezembeek-Oppem vat donderdag de eerste gesprekken met Haviland over de komst van een hockeyterrein in de Sportpleinstraat aan. Het grasvoetbalveld van KFC Wezembeek-Oppem maakt er plaats voor het hockeyveld. Opvallend: een hockeyclub is er momenteel nog niet. “Maar de vraag om de sport in de eigen gemeente te beoefenen, is groot”, zegt burgemeester Petit.

Vorig jaar al liet burgemeester Frédéric Petit weten dat de gemeente verregaande plannen had om een hockeyterrein op de voetbalsite in de Sportpleinstraat aan te leggen. In december keurde de gemeenteraad die plannen goed en donderdag vat de gemeente de eerste gesprekken met partner Haviland aan. “Bedoeling is om het terrein in de loop van volgend jaar klaar te hebben”, aldus burgemeester Petit. “KFC Wezembeek-Oppem en ook enkele amateurploegen zullen het nadien met één kunstgrasveld moeten doen, maar dat is perfect haalbaar.”

300 inwoners

Voor de aanleg van het hockeyterrein worden de eerste gesprekken al gevoerd, maar van een hockeyclub is vandaag echter nog geen sprake. “Maar de vraag ernaar is wel bijzonder groot”, verzekert Petit. “Zowat 300 inwoners van Wezembeek-Oppem spelen vandaag hockey in omliggende gemeenten, maar die clubs zitten eivol. We weten dat een heel deel van die spelers liever onder de eigen kerktoren wil sporten, dus de opstart van een club is slechts een kwestie van tijd. Binnenkort zullen we de bevolking raadplegen om na te gaan wie effectief interesse heeft om zich bij de nog op te richten club aan te sluiten. Als blijkt dat de vraag enorm groot is, dan hebben we de mogelijkheid om twee hockeyterreinen aan te leggen.”

Voor de aanleg van het terrein hoopt de gemeente subsidies van Sport Vlaanderen te kunnen bemachtigen.