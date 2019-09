Metamorfose dorpskern start dit najaar nog Nieuw gemeentehuis, nieuwe school, 107 woningen en openbaar park op komst Robby Dierickx

18 september 2019

09u39 0 Wezembeek-Oppem Dit najaar nog starten de werken voor de metamorfose van het dorpscentrum van Wezembeek-Oppem. Die werken hadden een jaar geleden eigenlijk al moeten beginnen, maar door verschillende beroepsprocedures liep het project forse vertraging op. In het centrum komen een nieuw gemeentehuis, een nieuwe school, 107 woningen en een openbaar park.

Enkele buren trokken eind vorig jaar naar de Raad van State en de provincie om de plannen van het schepencollege voor de metamorfose van de dorpskern aan te vechten. In de lente werden beide beroepen echter afgewezen. De gemeente laat nu weten dat de ingrijpende werken dit najaar – met een jaar vertraging dus - van start zullen gaan. “In een eerste fase worden de openbare gebouwen (een deel van het gemeentehuis, de bibliotheek en school ‘De Letterbijter’, red.) afgebroken en vernieuwd”, zegt burgemeester Frédéric Petit. “In de verouderde gebouwen in de Louis Marcelisstraat werd eerder dit jaar wel hechtgebonden asbest gevonden.”

“Alvorens die gebouwen gesloopt worden, zal het asbest zorgvuldig verwijderd worden door een gespecialiseerde firma”, maakt Kyo De Fraeye, senior projectleider bij ontwikkelaar Groep Van Roey, duidelijk. “Aangezien die werken onder een strikte reglementering vallen, is er geen gevaar voor buurtbewoners en de rest van de omgeving.”

107 wooneenheden

Zodra de afbraakwerken afgerond zijn, start de aannemer met de aanleg van de ondergrondse parking. Die werken staan voor begin volgend jaar gepland. “Dankzij de ondergrondse parking wordt de hele site autoluw”, aldus nog Petit. “Nadat de gebouwen van het nieuw administratief centrum, de bibliotheek en school ‘De Letterbijter’ klaar zijn, starten we in de loop van 2021 met de tweede fase. Zo komen er zes woonblokken met in totaal 107 wooneenheden. Daarmee willen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar nieuwe woningen in onze gemeente. Ook komt er een nieuw openbaar park met een oppervlakte van maar liefst 8.500 vierkante meter met wandelpaden. Het groen wordt doorgetrokken naar de omgeving rond de publieke gebouwen.”

17,5 miljoen euro

Aangezien de opening van de publieke gebouwen pas voor het najaar van 2021 gepland is, blijven de gemeentelijke diensten en de werking van school De Letterbijter gewaarborgd in de tijdelijke huisvesting in de wijk Ban Eik. De totale kostprijs van het project bedraagt 17,5 miljoen euro, maar de gemeente recupereert met de verkoop van de gronden voor de appartementen ruim 12,5 miljoen euro. Van het huidige gemeentehuis blijft alleen het historische kasteelgebouw behouden. In dat pand krijgt hoogstwaarschijnlijk een horecazaak onderdak.