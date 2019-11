Metamorfose centrum officieel van start Robby Dierickx

04 november 2019

13u43 0 Wezembeek-Oppem In Wezembeek-Oppem is maandagochtend het officiële startschot van de metamorfose van het dorpscentrum gegeven. De komende jaren komen er een nieuw gemeentehuis, een nieuwe Nederlandstalige school, een nieuwe bibliotheek, 107 appartementen, een gemeentelijk plein en een park. Het hele project zou eind 2024 klaar moeten zijn.

Burgemeester Frédéric Petit overhandigde maandag de symbolische sleutel van het gemeentehuis aan de werfleider van de aannemer die het hele project in goede banen moet leiden. “De komende dagen wordt het gemeentehuis – op het kasteeltje vooraan na – helemaal leeggemaakt”, vertelt de burgemeester. “Hetzelfde zal met het gebouw van de Nederlandstalige school De Letterbijter en de feestzaal gebeuren. Nadien start de aannemer met de afbraakwerken en de bouw van de nieuwe gebouwen.”

Verwacht wordt dat die fase op 1 september 2021 afgerond kan worden. “Op die manier kunnen de leerlingen van De Letterbijter, waar voor 200 kinderen plaats zal zijn, het nieuwe schooljaar in de nieuwbouw aanvatten”, aldus nog Petit. “Aansluitend start de aannemer met de bouw van de 107 appartementen. Die worden over vijf blokken verspreid. Zodra die werken afgerond zijn – verwacht wordt dat dat in 2024 zal zijn – wordt een nieuw park van 1 hectare aangelegd. Voorts komt er ook eindelijk een echt gemeenteplein.”

De werken hadden eigenlijk een jaar geleden al moeten starten, maar liepen vertraging op omdat buurtbewoners procedures aanspanden.