Man verzet zich tegen agenten: derde veroordeling op 3 maanden tijd Wouter Hertogs

13 juli 2020

10u53 0 Wezembeek-Oppem Een man uit Wezembeek-Oppem is veroordeeld tot 6 maanden cel voor ongewapende weerspannigheid. Eerst viel hij enkele ambulanciers lastig om zich nadien weerspannig op te stellen tegen de agenten die tussenkwamen.

K.V. is de laatste maanden een vaste klant voor de Brusselse correctionele rechtbank. Eind april kreeg hij nog 2 jaar cel voor twee diefstallen. Een maand eerder kreeg hij tien maanden cel nadat hij in een nachtwinkel op de Grote Markt een wapen had proberen verkopen. Een derde veroordeling zal niet lang op zich wachten. Op 24 juni van vorig jaar viel hij enkele ambulanciers lastig. De politie werd erbij gehaald maar dit kalmeerde de man niet. Hij was zo dronken dat hij ook de agenten begon uit te dagen en te beschimpen. Hierop werd hij gearresteerd voor openbare dronkenschap. Hierbij trachtte hij tot 3 maal toe een kopstoot uit te delen aan de agenten. Nadat hij zijn roes mocht uitslapen werd hij ondervraagd over zijn gedrag. “Daar herinner ik me niets meer van”, klonk het kort. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.