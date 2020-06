Man vergrijpt zich in tienerjaren aan stiefzus maar dreigt toch vrijuit te gaan Wouter Hertogs

10 juni 2020

17u53 0 Wezembeek-Oppem Een twintiger uit Wezembeek-Oppem heeft zich moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank omdat hij zijn jongere stiefzus jarenlang seksueel misbruikte. De man bekende de feiten maar verklaarde dat die ophielden net voor hij 18 jaar zou worden. “We hebben helaas geen bewijzen dat het misbruik ook nog voortduurde toen hij meerderjarig was”, klonk het aan de zijde van het parket, dat niet anders kon dan de vrijspraak te vragen.

Volgens het meisje begon het misbruik toen zij net 12 jaar geworden was en haar stiefbroer 15 jaar oud was. Telkens hun ouders niet thuis waren, zou de jongeman ervan geprofiteerd hebben om zich aan zijn stiefzus te vergrijpen. Dat ging van seksueel getinte aanrakingen tot betasten en zelfs penetratie. De laatste feiten zouden hebben plaatsgevonden na afloop van een fuif, in augustus 2012, toen het slachtoffer 15 was en haar stiefbroer 18. Pas in 2015 durfde het meisje er voor het eerst over praten, met haar vriendje en nadien met haar familie. Die familie wou het verhaal echter binnenskamers houden, waarna het meisje uiteindelijk naar de politie stapte. De stiefbroer werd ondervraagd en gaf de feiten toe. “Ze stopten echter in december 2011!”, hield hij vol. Toeval of niet: even later werd hij 18 en dus meerderjarig.

Geen harde bewijzen

Het juridische gevolg is een harde noot om te kraken voor het slachtoffer. De man lijkt immers vrijuit te gaan voor het misbruik. “Voor de feiten die hij als minderjarige pleegde en bekende, kunnen we hem niet meer vervolgen”, klonk het aan de zijde van het parket. “Voor de feiten na zijn 18de verjaardag hebben we weliswaar aanwijzingen van schuld maar geen voldoende harde bewijzen. Ik kan dan ook niet anders dan de vrijspraak vragen.”

Excuses

De verdediging liet deze kans uiteraard niet liggen.“Mijn cliënt geeft toe dat er voor zijn 18de verjaardag feiten gebeurd zijn die niet mochten gebeuren, en hij biedt daarvoor zijn excuses aan”, pleitte de advocaat van de stiefbroer. “Maar eenmaal hij meerderjarig was, is er niets meer gebeurd. Minstens bestaat daar redelijke twijfel over.” Uitspraak op 22 juli.