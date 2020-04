Man steelt bestelwagen dag na mislukte diefstal: 2 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

07 april 2020

11u57 0 Wezembeek-Oppem Een man die in december met geweld geprobeerd had een wagen te stelen riskeert 2 jaar cel. Een dag eerder had hij ook al een bestelwagen gestolen.

De poging diefstal met geweld vond op 15 december plaats in Wezembeek-Oppem. Een vrouw reed er toen de parkeergarage van haar flatgebouw in maar zag zich bij het parkeren geconfronteerd met een onbekende man. Die probeerde haar uit de wagen te sleuren en de sleutel van het voertuig te bemachtigen. In het geharrewar brak die sleutel af in het contact van de wagen, waarop zowel de overvaller als het slachtoffer er vandoor gingen.

De vrouw kon zich verschuilen in de flat van een buur terwijl de politie de buurt doorzocht. Uiteindelijk vonden de agenten de verdachte in de voortuin van een ander flatgebouw. De man werd al snel in verband gebracht met een andere diefstal, twee dagen eerder. Toen was aan een Lukoil-tankstation in Wezebeek-Oppem een bestelwagen gestolen. Dat voertuig was door de werknemer van een bedrijf niet slotvast achtergelaten, met de sleutel in de stuurcabine, omdat het door een andere werknemer zou opgehaald worden. Toen die tweede werknemer aankwam, was het voertuig al verdwenen. Op camerabeelden van het tankstation was de man te herkennen die was opgepakt na de poging diefstal in de parkeergarage.

Die man bekende beide feiten en zijn advocaat pleitte dinsdag voor enige milheid: “Mijn cliënt is op de dool geraakt nadat hij zijn werk en zijn woning is kwijtgeraakt. Hij heeft veel spijt van deze feiten.” Uitspraak op 29 april.