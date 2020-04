Man schuldig aan gewapende overval en diefstal stofzuiger: 2 jaar cel Wouter Hertogs

20 april 2020

12u27 0 Wezembeek-Oppem Een man uit Wezembeek-Oppem die verantwoordelijk was voor een gewapende overval en de diefstal van een industriële stofzuiger is veroordeeld tot 2 jaar cel.

Op 9 juni 2018 vond er een overval plaats op een bediende van een Deli-traiteurzaak in Wezembeek-Oppem. Het slachtoffer, een werkneemster van de zaak, had drie dagen eerder al aangifte gedaan van de diefstal van haar gsm en portefeuille en zag zich die dag in haar bureau op de eerste verdieping plots geconfronteerd met een gewapende en gemaskerde man, net op het moment dat ze de geldkluis had geopend. De overvaller haalde enkele duizenden euro’s uit de kluis, stopte die in een rugzak en ging er vervolgens vandoor.

Bij de analyse van de bewakingsbeelden van de zaak bleek dat op 6 en 9 juni tweemaal dezelfde man opdook. Hij verschafte zich via het dak toegang tot het bureau van het slachtoffer. De agenten meenden op de beelden M.B. te herkennen, een man die al eerder in aanraking was gekomen met het gerecht. Een doorgedreven analyse van de beelden door de robotfoto-tekenaars van de federale politie bevestigde dat vermoeden, waarop M.B. werd opgepakt. De man ontkende elke betrokkenheid en beweerde eerst dat hij in het buitenland had verbleven en nadien dat zijn moeder in het ziekenhuis had gelegen. Beide alibi’s bleken niet te kloppen maar in afwachting van zijn proces werd M.B. vrijgelaten.

Enkele maanden later werd in Wezembeek-Oppem een industriële stofzuiger gestolen uit een bestelwagen. De eigenaar van de stofzuiger ging nog dezelfde dag op internet op zoek naar tweedehandstoestellen om zijn gestolen stofzuiger te vervangen maar stootte al snel op een verkoper die zijn gestolen stofzuiger te koop aanbood. Die verkoper bleek opnieuw M.B. Ook ditmaal ontkende de man elke betrokkenheid bij de diefstal. Zelf liet M.B. verstek gaan.