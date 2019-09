Man rijdt in op politie nadat drugs in wagen gevonden werden WHW

11 september 2019

19u07 0 Wezembeek-Oppem Een 35-jarige man uit Berlare riskeert 6 maanden cel voor het bezitten en dealen van cannabis en gewapende weerspannigheid. Toen agenten zijn voertuig controleerden en een aanzienlijke hoeveelheid cannabis vonden reed hij op een van hen in. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Op 20 maart 2018 zag een patrouille een fietser bij een geparkeerde wagen staan in Wezembeek-Oppem. Omdat er in die periode een inbrakenplaag in wagens woedde besloten de agenten een kijkje te gaan nemen. Van een inbraak bleek gaan sprake want in de wagen zat een man. Wel roken de agenten meteen een opvallende cannabisgeur. Na vriendelijk aandringen gaf de bestuurder enkele kleine zakjes cannabis. Toen een van de agenten een grote zak zag liggen op de achterbank ging het licht even uit bij de beklaagde. Hij startte de motor en scheurde weg, ondanks dat de agenten hun pistool op hem gericht hadden. Bovendien kon een van de verbalisanten slechts ternauwernood wegspringen.

Vrienden bevoorraden

Een dag later bood de man zich op eigen initiatief aan in het commissariaat. “Dat wegrijden was een paniekreactie”, stelde hij eerlijk. Wel hield hij vol dat hij niet dealde. “Ik gebruik al sinds mijn 13 jaar. Om de kosten te drukken kopen ik en mijn vrienden altijd samen een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aan. Die dag had ik de drugs bij me en was ik die vrienden aan het bevoorraden....tot die combi daar plots stond”, biechtte hij op. Het parket tilde zwaar aan de feiten en vorderde 6 maanden cel. De verdediging pleitte om een milde straf. “Hij is verhuisd, ver weg van zijn vroegere vrienden. Bovendien heeft hij werk en weet hij goed genoeg dat hij zwaar in de fout is gegaan”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts. Uitspraak op 9 oktober.