Man die vrouw sloeg bekent dan toch de feiten

12 november 2019

15u45 0 Wezembeek-Oppem Een twintiger uit Wezembeek-Oppem heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 12 maanden cel voor partnergeweld. Omdat hij drugs gebruikte in het bijzijn van minderjarige kinderen kreeg hij er nog een jaar cel bij. “Hij geeft nu de feiten toe”, aldus de verdediging.

Een jaar geleden kwam zijn vriendin thuis nadat ze was gaan winkelen. “Ik ga straks ook nog iets drinken met een vriendin”, zei ze tegen haar vriend. Die maakte er haar attent op dat ze eerst het huis nog moest poetsen. In de daaropvolgende discussie gaf hij haar enkele rake klappen. “Ze is al lang depressief maar wil niet naar de psychiater gaan”, deed hij zijn verhaal tegen de politie, “en daar ben ik het slachtoffer van. Ik word er depressief van dat ze dat niet wil doen.” Omdat de man thuis in het bijzijn van hun kind cannabis en cocaïne consumeerde kreeg hij ook hier bij verstek een celstraf voor. Voor de rechter gaf hij op verzet toch de feiten toe. Daarom verzocht de verdediging om een straf met probatie-uitstel. Uitspraak op 10 december.