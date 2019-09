Man bedreigt voorbijgangers met mes: 5 maanden cel gevorderd WHW

30 september 2019

18u11 0 Wezembeek-Oppem Een twintiger uit Wezembeek-Oppem riskeert 5 maanden cel voor bedreigingen en verboden wapendracht. Hij bedreigde een vader en diens zoontje met een mes omdat de man een opmerking had gemaakt over het foutief parkeren van de moeder van de beklaagde.

De moeder van de jongeman was op 19 juni haar wagen aan het parkeren op de stoep toen een voorbijganger even op de ruit tikte om haar erop attent te maken dat dit niet kon. Haar zoon pikte dit niet en volgde de man, die in het gezelschap was van zijn zoontje, tot aan de tramhalte even verderop. Daar sprong hij plots voor de man en begon met een mes te zwaaien. Het slachtoffer sprong snel met zijn zoontje op een tram en kon zo ontsnappen. Ondertussen waren twee andere mannen tussenbeide gekomen, waarna de twintiger hen bedreigde. De agenten konden hem even later van een terrasje plukken. “Ik had dat niet mogen doen. Ik heb spijt”, klonk het. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak op 28 oktober.