Het bestaat, een rusthuis zonder coronazieken: “Strengere maatregelen dan die van overheid genomen” Robby Dierickx

10 april 2020

14u09 44 Wezembeek-Oppem Terwijl het coronavirus in woonzorgcentrum Atrium in Kraainem al dertien slachtoffers maakte, heeft twee kilometer verder nog geen enkele van de 125 bewoners van rusthuis Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem symptomen van het coronavirus vertoond. Ook de personeelsleden bleven voorlopig gespaard. “Bij het begin van de lockdown hebben we strengere maatregelen dan die van de Vlaamse overheid genomen”, klinkt het.

Het ene woonzorgcentrum na het andere krijgt dezer dagen met coronabesmettingen te maken, maar in sommige rusthuizen lijkt het dodelijke virus momenteel nog niet aanwezig. Zo ook in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in de Jan Baptist De Keyzerstraat in Wezembeek-Oppem. Het rusthuis zelf telt 65 bewoners en nog eens 60 in de assistentiewoningen. Tot op vandaag heeft nog geen enkele van de 125 senioren symptomen van het coronavirus vertoond. Ook geen van de personeelsleden viel vanwege het coronavirus uit. “Dat wil uiteraard niet zeggen dat niemand van de bewoners of de medewerkers besmet is met het virus”, zegt directeur Jean-Paul Van Dam. “In andere woonzorgcentra bleek namelijk al dat sommige bewoners besmet waren zonder symptomen te vertonen, maar feit is wel dat hier nog niemand ziek werd.”

Mondmaskers

Volgens de directeur nam het woonzorgcentrum bij het begin van de lockdown – ondertussen al bijna een maand geleden – strengere maatregelen dan diegene die door de Vlaamse overheid opgelegd werden. “Omdat we wisten dat het virus alleen via de werknemers naar binnen gebracht kon worden, hebben we alle personeelsleden verplicht om met een chirurgisch mondmasker naar het werk te komen. Ze zetten dat op wanneer ze uit hun wagen stappen en mogen het pas uitdoen wanneer ze het woonzorgcentrum verlaten. Op die manier kunnen ze niemand besmetten.”

In tegenstelling tot in heel wat andere rusthuizen mogen de bewoners in Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem momenteel wél nog vrij rondlopen in de gebouwen. “Dat is voor de bewoners een enorme opsteker”, aldus nog de directeur. “Wie koorts heeft of begint te hoesten, moet evenwel meteen in quarantaine”, besluit Van Dam.