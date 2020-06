Gezinnen krijgen twee aankoopbonnen van 10 euro Robby Dierickx

19 juni 2020

08u47 2 Wezembeek-Oppem Om haar inwoners en handelaars te ondersteunen in deze coronatijden schenkt het schepencollege van Wezembeek-Oppem elk gezin twee aankoopbonnen van 10 euro. Die kunnen ze inruilen bij de deelnemende lokale handelaars.

In heel wat gemeenten ontvingen inwoners de voorbije weken een aankoopbon, maar in Wezembeek-Oppem krijgt elk gezin twee exemplaren ter waarde van 10 euro. Daarmee kunnen de inwoners inkopen doen bij één van de lokale handelaars, die op die manier meer klanten over de vloer krijgen. Met die maatregel wil de gemeente niet alleen de gezinnen steunen, maar ook de lokale handel een duwtje in de rug geven.

Als er meerdere personen ingeschreven staan op één adres, dan worden de bonnen overgemaakt aan het gezinshoofd.