Georgiërs gebruiken diepvriesafdeling om scheermesjes te stelen WHW

19 september 2019

16u47 0 Wezembeek-Oppem Drie Oost-Europeanen zijn veroordeeld tot 36 maanden cel voor 13 winkeldiefstallen. Het trio richtte zich op dure scheermesjes. Om deze ongemerkt en onbetaald de winkel uit te krijgen hadden ze een simpel trucje.

De dieven brachten tussen oktober 2016 en september 2018 minstens 13 ongewenste bezoekjes aan Colruyt-winkels. Zo sloegen ze toe in Leuven, Gent, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Brugge en Sint-Niklaas. Ze werkten steeds volgens dezelfde modus operandi. In hun winkelkarretje laadden ze enkele goedkope voedingsmiddelen en duurdere scheermesjes in.

Vervolgens gingen ze naar de diepvriesafdeling, waar er geen camerabewaking was. Daarvan maakten ze gebruik om de scheermesjes te verstoppen in hun broeken. Uiteindelijk konden ze op bewakingsbeelden geïdentificeerd worden. Naar de zitting stuurden ze hun kat.