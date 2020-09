Gemeenteraad twee weken vervroegd na notariële fout in dossier nieuw administratief centrum Robby Dierickx

08 september 2020

16u36 1 Wezembeek-Oppem De gemeenteraadsleden van Wezembeek-Oppem moeten komende maandag, twee weken vroeger dan gepland, al voor het eerst vergaderen sinds de zomerpauze. De gemeenteraad wordt vervroegd wegens een notariële fout in het dossier van het nieuwe administratieve centrum. Er zou een fout geslopen zijn in de financiële details van de verkoop van twintig appartementen die op de site komen.

Het waren de algemeen directeur en de notaris van de gemeente Wezembeek-Oppem die ontdekten dat de notariële akte rond de verkoop van de privéappartementen op de site van het nieuwe administratieve centrum in de Louis Marcelisstraat niet overeenstemde met wat de gemeenteraad in juni goedkeurde. “Bij de verkoop van elk appartement, die door de aannemer gebeurt, vloeit de waarde van de grond terug naar de gemeente aangezien wij eigenaar van de gronden zijn”, zegt burgemeester Frédéric Petit. “Maar dat werd echter niet opgenomen in de akte. Daardoor kunnen de appartementen voorlopig niet verkocht worden. Het gaat om een fout die gemaakt werd door de notaris van aannemer Van Roey. De fout werd inmiddels rechtgezet, maar de gemeenteraad moet haar goedkeuring wel nog geven.”

100.000 euro

Om die reden werd beslist om de gemeenteraad van 28 september te vervroegen naar komende maandag. “Want tot er geen akkoord is, mogen er geen appartementen verkocht worden”, aldus nog Petit. “Voor de aannemer is dat geen pretje en ook voor de gemeente moet dit zo snel als mogelijk opgelost worden. Per verkocht appartement heeft de gemeente immers recht op gemiddeld zowat 100.000 euro.”