Gemeenten eindelijk akkoord over complex dossier heraanleg Albertlaan, maar nu legt bewoner bom onder werken Robby Dierickx

27 november 2019

15u02 0 Wezembeek-Oppem Meer dan tien jaar deden de gemeenten Tervuren en Wezembeek-Oppem erover om een akkoord te bereiken over de heraanleg van de Albertlaan en nu het licht eindelijk op groen staat, legt een buur een bom onder de werken. Opvallend: de buur woont niet in het gedeelte van de straat waar gewerkt zal worden. Na Nieuwjaar zal de deputatie zich evenwel moeten buigen over zijn beroep.

“In het doodlopende gedeelte van de Albertlaan, die al jaren in een erbarmelijke staat verkeert, willen we een gescheiden riolering en een nieuw wegdek aanleggen”, verduidelijkt Frédéric Petit, burgemeester van Wezembeek-Oppem. “Toen ik in 2007 schepen werd, lagen die plannen al op tafel. Het was echter een complex dossier omdat we een akkoord met Tervuren moesten bereiken. Na jaren van overleg werd het licht onlangs op groen gezet en werden de nodige bouwvergunningen afgeleverd. Niets stond de start van de heraanleg nog in de weg, tot een buurtbewoner plots in beroep ging bij de provincie. De buur woont echter in het andere gedeelte van de Albertlaan, aan de overkant van de Astridlaan. Hij heeft met andere woorden niets te maken met die werken en zal er ook geen hinder van ondervinden.”

Petit betreurt dat één buur de langverwachte werken opnieuw maanden doet opschuiven, al is hij wel hoopvol. “Ik verwacht dat de provincie hem ongelijk zal geven aangezien hij zelf niet betrokken is bij de werkzaamheden en er dus ook geen last van zal hebben”, aldus nog de burgemeester. “Verwacht wordt dat er in de loop van januari een beslissing door de provincie genomen zal worden, zodat we na de winter met de broodnodige werken kunnen starten.”