Geen enkel gemeentelijk evenement meer tot eind dit jaar in Wezembeek-Oppem Robby Dierickx

05 augustus 2020

11u47 0 Wezembeek-Oppem Het schepencollege van Wezembeek-Oppem schrapt al haar evenementen tot eind dit jaar. Privé-initiatieven kunnen wel nog mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

Alle workshops, uitstappen en andere activiteiten van de dienst Vrije tijd in Wezembeek-Oppem worden geannuleerd tot eind dit jaar. Dat heeft het schepencollege beslist. Daardoor vallen onder meer het crea-atelier, de Wobbelyoga en de uitstap naar het Aventure Parc weg. Ook grotere evenementen zoals de Familiedag op 27 september en de Big Jump op 8 november worden geschrapt.

Dat de gemeente meteen al alle evenementen tot eind dit jaar verbiedt als gevolg van het coronavirus, is opvallend. In de meeste andere gemeenten is dat tot eind deze maand of eind september het geval. “We achten de kans echter klein dat activiteiten met veel mensen in het najaar toegestaan zullen worden door de hogere overheid”, zegt burgemeester Frédéric Petit. “Van veel van die evenementen zou het voorbereidingswerk rond deze periode moeten starten, maar we vinden het zonde om nu al met dat werk te starten zonder dat we weten of de evenementen wel kunnen plaatsvinden. Vaak moeten we als gemeente al wat voorschotten betalen. Als een activiteit finaal afgelast wordt, is het niet altijd duidelijk of we dat geld terug kunnen krijgen. Daarom hebben we nu voor duidelijkheid gezorgd door alles tot eind dit jaar af te gelasten.”

De burgemeester benadrukt dat het alleen om gemeentelijke evenementen gaat. “Kleine privé-initiatieven kunnen uiteraard wel nog, mits de nodige veiligheidsmaatregelen”, besluit Petit.