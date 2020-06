Geen coronauitbraak in WZC Onze-Lieve-Vrouw Wouter Hertogs

12 juni 2020

21u14 0 Wezembeek-Oppem De vijftien bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem die tussen vorige week donderdag en zaterdag contact hadden met twee besmette medebewoners hebben negatief getest op het coronavirus.

Sinds de uitbraak van het coronavirus bleef woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem coronavrij, tot vorige week zaterdag toch plots twee bewoners besmet bleken te zijn. Ze vertoonden evenwel geen symptomen. Daarom werd ook beslist om vijftien bewoners die nauw contact hadden met de twee besmette senioren opnieuw te testen, hoewel ze vorige week donderdag een negatieve test aflegden. Vrijdag bleek dat deze bewoners ook negatief hebben getest op het coronavirus. “Er is dus geen sprake van een outbreak met enig risico voor de bewoners. Ook de 2 positief geteste bewoners stellen het goed en vertonen geen enkel symptoom. Veiligheidshalve blijven zij nog in isolatie tot donderdag en worden zij nog eens getest aanstaande dinsdag”, aldus directeur Jean-Paul Van Dam.

Versoepeling

Vanaf zaterdagochtend wordt het actieplan terug geschroefd en wordt alles in gereedheid gebracht voor een versoepeling van de lockdownmaatregelen. “Vanaf zaterdagmiddag wordt opnieuw samen gegeten en vanaf maandag kunnen de bewoners een wandeling (alleen of met familie) maken”, verklaart Van Dam, “Het doorbreken van de beschermende bubbel zal op een veilige manier gebeuren. Omdat het niet evident is een afstand te bewaren zal elke bewoner buiten zijn kamer of flat een stoffen masker dragen. Deze regel is niet van toepassing op de afdeling waar bewoners met dementie verblijven. Deze afdeling blijft een bubbel met individuele maatregelen rond bezoek en wandelingen.” Ook zullen de bewoners die de instelling verlaten voor een wandeling geregistreerd worden en bij hun terugkeer begeleid worden bij het ontsmetten van de handen.