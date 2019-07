Donderdag om 8 uur extra gemeenteraad om vijfde schepen aan te stellen na benoeming burgemeester Petit Robby Dierickx

23 juli 2019

09u31 0 Wezembeek-Oppem In het gemeentehuis van Wezembeek-Oppem vindt donderdag een extra gemeenteraad plaats om de extra schepen aan te stellen nu burgemeester Frédéric Petit benoemd is. Opvallend: de gemeenteraad start al om 8 uur ’s ochtends. “Op die manier kunnen de gemeenteraadsleden nadien nog naar hun werk en ontlopen we de hitte”, aldus Petit.

Begin deze maand legde burgemeester van Wezembeek-Oppem Frédéric Petit (LB-Union) de eed af bij de provinciegouverneur. Enkele weken voordien had de Raad van State de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om Petit niet te benoemen immers vernietigd. Omdat Petit aanvankelijk niet benoemd was, moest het schepencollege van Wezembeek-Oppem het met een schepen minder doen. Nu de benoeming een feit is, heeft de gemeente recht op een vijfde schepen. Die eer is weggelegd voor Jérôme Delcourt (LB-Union). Hij legt donderdagochtend om 8 uur de eed af tijdens een extra gemeenteraad.

Hittegolf

“We hebben die gemeenteraad bewust zo vroeg op de dag gepland zodat de gemeenteraadsleden nadien nog naar hun werk kunnen”, zegt burgemeester Petit. “Bovendien ontlopen we op die manier de hitte. Indien we de gemeenteraad om 18 of 20 uur gepland hadden, zouden we afgezien hebben.”

Schepen Delcourt krijgt vier bevoegdheden: Financiën, Sport, Jeugd en Lokale Economie. Behalve de aanstelling van de extra schepen staat ook de aanleg van een verbindingsweg tussen de Louis Marcelisstraat en de Wijngaardlaan in het kader van de centrumontwikkeling op de agenda. Op die manier kan de straat versneld aangelegd worden. Ook door de oppositie werden twee punten aan de agenda toegevoegd.