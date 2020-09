Coronavirus leidt tot zeven weken vertraging bij bouw nieuw gemeentehuis en nieuwe school Robby Dierickx

29 september 2020

15u03 1 Wezembeek-Oppem De leerlingen van de Nederlandstalige school De Letterbijter in Wezembeek-Oppem zullen hoogstwaarschijnlijk toch niet op 1 september volgend jaar naar hun nieuwe gebouwen kunnen verhuizen. De werken liepen vertraging op door het coronavirus. Dat zei burgemeester Frédéric Petit dinsdag tijdens een persmoment rond de bouw van de nieuwe school, de bibliotheek en het gemeentehuis.

In het centrum van Wezembeek-Oppem worden momenteel een nieuw administratief centrum, een nieuwe school en een nieuwe bibliotheek gebouwd. Dinsdag gaf burgemeester Frédéric Petit een stand van zaken van de grote werf. “Er werden maar liefst 35.000 kubieke meter grond verwijderd, 202 funderingspalen geheid, 3.200 kubieke meter beton gestort, 420 ton bewapening aangebracht en ongeveer 300 kolommen en balken gemonteerd”, aldus de burgemeester. “Ondanks de uitzonderlijke inspanningen van de arbeiders van bouwfirma Van Roey heeft de werf ongeveer zeven weken vertraging opgelopen. Een gevolg van het coronavirus, dat de werf drie weken volledig lam legde.”

Herfstvakantie

Volgens Petit komt de heropeningsdatum van school De Letterbijter daardoor in het gedrang. “De leerlingen zouden normaal op 1 september volgend jaar kennis maken met de nieuwbouw, maar die datum zal waarschijnlijk niet gehaald worden. We willen de school namelijk alleen in de best mogelijke omstandigheden openen. Daarom zal de verhuis mogelijk pas in de herfstvakantie van 2021 gebeuren. Ook de nieuwe bibliotheek en het nieuwe administratief centrum zullen wat later dan gepland openen. Het gemeentehuis zal vanaf dan trouwens ‘City Hall’ heten, een bovenlokaal georiënteerde naam die herkenbaar is voor elke inwoner van de gemeente, van welke nationaliteit dan ook.”

De site rond het gemeentelijk plein zal dan weer de naam ‘Atrium’ krijgen om de ontmoetingsfunctie die het nieuwe centrum van de gemeente vormt te benadrukken.