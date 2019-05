Buurt gaat niet meer in beroep: bouw nieuw administratief centrum start in september Robby Dierickx

22 mei 2019

13u09 0 Wezembeek-Oppem In september kan de aannemer beginnen met de bouw van het nieuwe administratief centrum, de nieuwe bibliotheek, de nieuwbouw van school De Letterbijter en zes woonblokken met 107 woongelegenheden in het centrum van Wezembeek-Oppem. De buren gaan immers niet in beroep tegen de plannen.

Eigenlijk had het startschot van de werken al in september vorig jaar gegeven moeten worden, maar een actiecomité trok naar de Raad van State tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarnaast tekenden de buren ook beroep aan tegen de beslissing van de provincie om de bouwvergunning af te leveren. Het actiecomité vreesde mobiliteitsproblemen, hekelde de omvang van het project en ergerde zich aan het gebrek aan communicatie van de gemeente. Bij beide beroepsprocedures kregen de buren ongelijk. Ze konden nu echter wel nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar besloten dat uiteindelijk niet te doen.

“Hierdoor kan de bouw van het nieuwe administratief centrum in september starten”, zegt een tevreden burgemeester Frédéric Petit. “Dat is ook goed nieuws voor de directie, de leerkrachten en de leerlingen van de Nederlandstalige school De Letterbijter, want zij zouden in september 2021 hun intrek in de nieuwe gebouwen kunnen nemen. De aannemer moet alle werken immers binnen de twee jaar na de eerstesteenlegging afronden.”

Horecazaak

Van het oude gemeentehuis blijft alleen het historisch kasteelgebouw over. Daarin zal een horecazaak onderdak krijgen. Op het afgebroken gedeelte komt de nieuwe bibliotheek.