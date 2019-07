Burgemeester van Wezembeek-Oppem legt eindelijk eed af SZM

08 juli 2019

18u04 0 Wezembeek-Oppem De nieuwe burgemeester van Vlaams-Brabants faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem, Frédéric Petit, legt eindelijk de eed af. Dat deed hij samen met de nieuwe burgemeester van Linkebeek op het provinciehuis in Leuven, bij gouverneur Lodewijk De Witte.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober werd Frédéric Petit (65) herkozen als nieuwe burgemeester. Zijn partij, LB-UNION, haalde de absolute meerderheid met 18 op 23 zetels in de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem. Hij was van 2007 tot 2013 schepen in Wezembeek-Oppem en sinds 2014 burgemeester van de gemeente.

Volgens voormalig minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA) waren de oproepingsbrieven echter niet volgens de Vlaamse taalwetgeving gestuurd. De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant had in opdracht van de minister tijdens de gemeenteraadsverkiezingen oproepingsbrieven in het Nederlands gestuurd. De Franstalige meerderheden in Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek besloten hierop zelf ook oproepingsbrieven te versturen in het Frans naar de inwoners die zich hadden laten registreren om zulke documenten in het Frans te ontvangen.

Dat kwam bij Homans in het verkeerde keelgat binnen. Volgens haar moesten Franstaligen elke keer opnieuw een aanvraag indienen om die documenten in het Frans te krijgen en ze besloot de burgemeesters hierdoor niet te benoemen. De Raad van State oordeelde echter dat Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten maar één keer om de vier jaar moeten laten weten dat ze die documenten in het Frans willen. Hierdoor legden Frédéric Petit en Lodewijk De Witte vandaag pas de eed af als burgemeesters van respectievelijk Wezembeek-Oppem en Linkebeek. Eind juli zouden ook de burgemeesters van Drogenbos en Sint-Genesius-Rode de eed afleggen.