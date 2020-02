AWV begint met snoeiwerken om plaats te maken voor geluidsschermen langs Brusselse ring Robby Dierickx

17 februari 2020

11u38 0 Wezembeek-Oppem Het Agentschap Wegen en Verkeer begint deze week met groenwerken langs de Brusselse ring tussen Wezembeek-Oppem en Kraainem. Over een afstand van vier kilometer wordt een deel van de beplanting verwijderd met het oog op de komst van nieuwe geluidsschermen, die in de zomermaanden geplaatst worden.

In een zone van één meter langs de snelweg zal AWV alle beplanting verwijderen. Daar komt later immers het geluidsscherm en wordt ook een dienstpad aangelegd. In een zone van zowat zeven meter langs de snelweg wordt de beplanting tot zo’n tien centimeter boven de grond afgezaagd, om op die manier voldoende ruimte te creëren voor de plaatsing van de schermen komende zomer. AWV beseft dat het om een drastische snoeibeurt gaat, maar benadrukt dat de bomen de volgende seizoenen opnieuw volop zullen groeien. Er wordt bewust voor deze periode gekozen om de snoeiwerken uit te voeren, zodat de beplanting verwijderd is voor het broedseizoen van start gaat. Rond eind maart moeten de werken afgerond worden.

Rechterrijstrook

Om de hinder voor het verkeer op de Brusselse ring te beperken, wordt zoveel mogelijk van op de gemeentewegen gewerkt. Soms zal er ook van op de pechstrook gesnoeid worden en in uitzonderlijke gevallen zal ook de rechterrijstrook ingenomen moeten worden. Voor de veiligheid worden die werken ’s nachts of in het weekend uitgevoerd.

In de zomer begint AWV tot slot met de plaatsing van in totaal acht kilometer aan nieuwe geluidsschermen, vier kilometer op de binnen- en vier kilometer op de buitenring. Op de plaatsen waar al (verouderde) geluidsschermen staan, komen ook nieuwe exemplaren.