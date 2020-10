631.000 euro voor nieuwbouw De Letterbijter Robby Dierickx

09u42 0 Wezembeek-Oppem De Nederlandstalige school De Letterbijter in Wezembeek-Oppem krijgt van Vlaanderen maar liefst 631.000 euro voor de afbraak van de oude gebouwen en de komst van de nieuwbouw. Daarnaast geeft onderwijsminister Ben Weyts ook scholen uit Londerzeel, Machelen en Vilvoorde een financieel duwtje in de rug.

In Wezembeek-Oppem wordt momenteel een nieuwbouw voor de Nederlandstalige school De Letterbijter neergepoot. Eerder deze week bleek dat de werken zeven weken vertraging opliepen door het coronavirus, waardoor de leerlingen hoogstwaarschijnlijk niet op 1 september volgend jaar maar pas na de herfstvakantie naar de nieuwbouw kunnen verhuizen. Maar nu is er ook goed nieuws voor de school, want onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) subsidieert de werken namelijk voor 631.000 euro. “We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen en Brussel”, aldus Weyts. “Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”

Behalve De Letterbijter in Wezembeek-Oppem worden ook Vrije Basisschool De Windroos in Machelen (237.000 euro), stedelijke basisschool ’t Groentje in Vilvoorde (1,1 miljoen euro), Vrije school Sint-Amandus in Londerzeel (102.000 euro) en Virgo Fidelisinstituut in Vilvoorde (72.600 euro) voor hun bouw- of verbouwingswerken financieel gesteund door Vlaanderen.