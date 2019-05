120 inwoners zetten garagepoort open voor eerste grote ‘Garage Sale’ RDK

21 mei 2019



Komende zondag nemen 120 inwoners van Wezembeek-Oppem deel aan de eerste grootschalige Garage Sale. Het initiatief kwam er via het burgerparticipatieplatform van de gemeente.

Via idee-wo.be konden inwoners enkele maanden geleden allerlei suggesties doen om Wezembeek-Oppem bruisend te maken. Eén van die ideeën was een grote garageverkoop. De dienst Vrije Tijd besloot samen met bevoegd schepen Muriëlle Jaubert het idee van de inwoners te realiseren. De gemeente stond in voor de coördinatie en de communicatie van het evenement. Eind april werden de inschrijvingen afgesloten en maar liefst 120 inwoners nemen zondag deel aan de eerste editie. Op hun privédomein zullen ze tussen 9 en 14 uur allerlei tweedehandsspullen aanbieden.