“Jammer dat maximumstraf voor partnergeweld niet hoger ligt” WHW

25 september 2019

17u48 0 Wezembeek-Oppem Een twintiger uit Wezembeek-Oppem is veroordeeld tot 2 jaar cel voor twee gewelddadige incidenten. Hoewel de politie getuige was van het dubbele geweld, ontkende hij op de zitting toch de feiten. Bovendien werd hij al eens veroordeeld voor partnergeweld. “Ik geef u de maximumstraf maar als ik meer had kunnen geven deed ik het”, aldus de rechter.

Op 26 mei hoorden buren een enorme ruzie tussen het koppel. Het ging er zo stevig aan toe dat ze de politie belden. Toen een patrouille ter plaatse kwam, zagen de agenten de man zijn vriendin stampen en slaan. Toen hij de agenten zag, snelde hij weg.

Even later, toen de agenten zich nog om het slachtoffer aan het bekommeren waren, belde hij aan en nam hij de vrouw in een armklem. Met veel moeite konden de agenten haar bevrijden. Uiteindelijk kon hij gearresteerd worden. “Ze is bevriend met een andere man en dat kan ik niet hebben”, gaf hij als uitleg voor zijn gedrag. Wel ontkende hij ter zitting dat de feiten zo gewelddadig waren. “Die agenten hebben overdreven”, klonk het. Bovendien bleek hij recent nog veroordeeld te zijn tot een celstraf met probatie-uitstel voor partnergeweld. De rechter had dan ook geen medelijden met de man. “Het kan niet worden aanvaard dat u uw vriendin in het midden van de nacht gaat terroriseren. Bovendien toont uw strafregister aan dat u het niet al te nauw neemt met de wet. Ook toont u nu, net als in het verleden, geen enkel schuldinzicht. Ik geef u de maximumstraf maar als ik meer had kunnen geven deed ik het. Jammer genoeg ligt de maximumstraf niet hoger.”