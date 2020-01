Zwembad Wevelgem gesloten na ontsnapt chloor Alexander Haezebrouck

19 januari 2020

10u07 72 Wevelgem Door een ongeval met chloor is het zwembad van Wevelgem sinds 7.45 uur vanmorgen afgesloten. Veertien vroege zwemmers werden uit voorzorg geëvacueerd. Een technicus en twee redders werden uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis.

Kort nadat het gemeentelijk zwembad van Wevelgem zondagmorgen om 7.30 uur opende, moesten de eerste zwemmers er al meteen weer uit. Uit een tank met chloor buiten aan het zwembad was chloor ontsnapt. “De technicus kon met een stok vermijden dat het chloor verder kon ontsnappen”, zegt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “Maar er is natuurlijk wel een redelijke plas met chloor ontstaan.”

De technicus is uit voorzorg samen met nog twee redders van het zwembad die naar de plas zijn komen kijken, afgevoerd naar het ziekenhuis. Veertien zwemmers werden ook uit voorzorg meteen uit het zwembad gehaald. In het zwembad zelf werd geen chloor gemeten. “De plas chloor gaan we absorberen en de rioleringen zijn afgesloten. Na het absorberen gaan we uitvoerig spoelen.”

Het zwembad van Wevelgem is normaal open op zondag van 7.30 uur tot 12 uur. Het zwembad gaat zondag wellicht niet meer open.