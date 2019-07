Zware brand in verfspuiterij in Gullegem SPS

09 juli 2019

18u25 0

In een verfspuiterij in Gullegem (Wevelgem) woedt momenteel een zware brand. De dikke rookpluim is van kilometers ver te zien. Er zijn ook ontploffingen te horen.

De brandweer is massaal ter plaatse. De brand brengt ook zware geurhinder met zich mee. De brandweer vraagt om ramen en deuren te sluiten, ventilatie indien mogelijk uit te schakelen en de omgeving te mijden.

Later meer

Onze ploegen van @HVZFluvia zijn massaal ter plaatse bij een industriebrand in #gullegem @wevelgem8560. Hevige rookontwikkeling met zware geurhinder. Alle rook is giftig; blijf uit de rook. Sluit preventief ramen en deuren. En leg ventilatie af indien mogelijk. Blijf uit de buurt HVZ Fluvia(@ HVZFluvia) link