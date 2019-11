Zonen en vader van motorbende riskeren tot 4 jaar cel na steekpartij in parochiezaaltje Alexander Haezebrouck

20 november 2019

20u20 1 Wevelgem Een 20-jarige jongeman uit Ath in Wallonië riskeert een gevangenisstraf van vier jaar omdat hij op 19 november 2017 een man tot drie keer toe zou gestoken hebben met een knipmes in het parochiezaaltje in Wevelgem. In de toiletten ontstond een discussie tussen twee motorbendes die uit de hand liep.

Op 19 november 2017 waren verschillende motorbendes aanwezig in de parochiezaal langs de Sint-Theresiastraat in Wevelgem. Een fijne namiddag ontaardde plots. Een discussie leidde tot een vechtpartij waarbij messteken werden uitgedeeld. De versies lopen nogal uiteen. “De woordenwisseling ontstond nadat enkele Vlamingen aan het roddelen waren over ons”, vertelde beklaagde Tim V. (29) uit Ath, die samen met zijn broer en vader op de beklaagdenbank zat. “Plots namen ze een foto van ons, zonder dat te vragen. Dat was de druppel.” Het tumult ging verder in de toiletten, waar een man door een vader en zijn zonen in elkaar werd getimmerd. Daarop gingen enkele anderen naar de toiletten. “Ik probeerde om hen uit elkaar te halen”, vertelt slachtoffer Tony Coene. “Plots werd ik bij mijn kap gegrepen en achterover gegooid. Ze schopten, sloegen en stampten op mijn hoofd tot ik versuft raakte.”

Geperforeerde long

Tony kreeg ook drie messteken. Zijn long raakte geperforeerd. “Gelukkig werden geen vitale organen geraakt en is hij volledig hersteld”, pleitte zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Ik heb al voor minder messteken voor het hof van assisen gestaan. Die lafaards vinden het zelfs niet de moeite een advocaat te nemen. Ik ben toch een beetje ongerust of ze wel beseffen wat hun boven het hoofd hangt.”

DNA

Tony’s vrouw en verschillende getuigen wezen meteen de jongste zoon, Harry V. (20), aan als dader. “Maar ik heb dat niet gedaan”, zei de jongeman tegen de rechter. “Ik ben in de toiletten geweest en daarna naar buiten gegaan en heb dat knipmes nooit vastgehad.” Nochtans bleek uit een DNA-analyse dat alleen het DNA van Harry teruggevonden werd op het mes. Daarvoor kon de jongeman geen verklaring geven. De zaak werd in mei al eens volledig gepleit, maar moest woensdag helemaal opnieuw gedaan worden. Eén van de beklaagden was niet aanwezig tijdens het eerste proces. Het bleek dat de man nooit correct is gedagvaard geweest en dus niet op de hoogte was. Om ook die man de kans te geven zich te verdedigen werd de zaak opnieuw gepleit. Opvallend: in mei vroeg het openbaar ministerie nog twee jaar cel voor Harry V. Nu is dat gestegen naar vier jaar gevangenisstraf. Vader Thierry V. (53) en Eddy D. (45) riskeren elk 18 maanden cel en een geldboete van 1.200 euro. Tim V. (29) riskeert zes maanden cel en een geldboete van 800 euro. De rechter velt een vonnis op 4 december.