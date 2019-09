Zondag gezinsdag in domein Bergelen

AHK

13 september 2019

16u21 0 Wevelgem De provincie organiseert zondag een gezinsdag in het provinciedomein Bergelen. Er staat vanalles op het programma zoals een kinderboerderij, boomklimmen, vogels observeren, bioconfituur maken en nog meer. De gezinsdag moet een perfecte afsluiter zijn van de zomer.

Zaterdagavond is er vanaf 20.00 uur film in het Bos in het provinciedomein Bergelen en zondagnamiddag is er de gezinshappenning vanaf 14.30 uur tot 18 uur. Kinderen kunnen samen met hun mama’s en papa’s onder andere een insectensafari doen, een kinderboerderij bezoeken, boomklimmen, vogels observeren door een telescoop, bioconfituur maken, boetseren met klei en zo verder. Is er ook een bergelencafé voorzien net als kinderanimatie en sportieve buitenactiviteiten. De gezinsdag is een organisatie van de gemeente Wevelgem, Stadlandschap Leie en Schelde, Natuurpunt, VELT en de gezinsbond Moorsele, Gullegem en Wevelgem.