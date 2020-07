Zomerse drive-incinema op Nieuwe Markt in augustus Alexander Haezebrouck

16u10 0 Wevelgem Op donderdag 27 augustus organiseert de gemeente Wevelgem een drive-incinema op de parking van de Nieuwe Markt. Op deze manier kan je volledig coronaproof genieten van een film vanuit je autozetel. Een ticket kost 5 euro per auto.

Het idee om drive-incinema’s te organiseren dook her en der op tijdens de lockdown. Bij een drive-incinema bekijk je een film op groot scherm vanuit je auto. Het geluid komt binnen via je radio. Het is een Amerikaans fenomeen. Ook in Kortrijk waren er plannen om op de parking van Kortrijk Xpo een drive-incinema te organiseren. Die komt er niet omdat de gewone bioscopen intussen weer geopend zijn. De organisatie raakte ook niet aan een vergunning.

In Wevelgem gaan ze nu toch nog een drive-incinema organiseren tegen het einde van de zomervakantie op de parking van de Nieuwe Markt. Tickets moeten op voorhand gereserveerd worden en kosten 5 euro per auto. Je kan er kijken naar de komische avonturenfilm ‘The Peanut Butter Falcon’. De film begint om 21.30 uur.