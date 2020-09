Zo ziet de Deken Jonckheerestraat er in 2023 uit Alexander Haezebrouck

25 september 2020

16u48 1 Wevelgem De gemeente Wevelgem heeft samen met de intercommunale Leiedal een plan uitgewerkt om de Deken Jonckheerestraat volledig te hernieuwen en te ontharden. De plannen zijn klaar en nu is het aan de Wevelgemnaar om hun mening te geven.

Het nieuwe deel waar de Deken Jonckheerestraat loopt moet een grote groenzone worden met her en der gebouwen. Een beetje zoals de Amerikaanse universiteitscampussen. Dat is toch wat het gemeentebestuur voor ogen heeft. In de allereerste fase zal de straat onthard worden. Het onthardingsproject van de Deken Jonckheerestraat werd door de Vlaamse Overheid geselecteerd en is één van de 45 proeftuinen in Vlaanderen. “Omdat we in die koplopersgroep zitten, kunnen we rekenen op 250 000 euro subsidie.”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We willen de Deken Jonkheerestraat knippen en er een aantrekkelijke groene campusomgeving van maken. Een leuke plek voor de omliggende scholen, jeugdbeweging, woonzorgcentrum en passanten. Nu mag ook het grote publiek zijn mening geven. Dat kan via deze link. Reageren kan tot en met 31 oktober. Wie wil kan ook de maquette gaan bekijken in de bib. Het definitieve inrichtingsplan moet klaar zijn in het voorjaar van 2021. Tegen midden 2023 zou het einde van de werken in zicht moeten zijn. Het hele project kost zo’n één miljoen euro.



