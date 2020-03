Zo’n achthonderd brieven voor behoud paraclub, slechts één tegen Alexander Haezebrouck

06 maart 2020

19u09 6 Wevelgem Het ziet er niet naar uit dat de paraclub op het vliegveld van Moorsele zich grote zorgen moet maken over hun aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Na die ene brief van een bewoner de club liever zag verdwijnen, ontving de gemeente zo’n achthonderd brieven van mensen die de paraclub wel genegen zijn.

De gemoederen laaiden hoog op in Moorsele eind januari toen een buurtbewoner van het vliegveld in Moorsele een brief online plaatste waarin hij vroeg om de parachutesprongen op zon- en feestdagen en op andere dagen na 18 uur te beperken. Volgens hem zorgde dat voor te veel lawaaihinder en milieuoverlast. De man had de brief opgemaakt omdat de vzw Paracentrum Vlaanderen – Skydive Flanders een nieuwe omgevingsvergunning had aangevraagd bij de gemeente. Online kreeg de man veel tegenkanting, maar ook bij de gemeente liepen tijdens het openbaar onderzoek veel brieven binnen. “We zijn momenteel nog alle binnengekomen brieven aan het verwerken. Maar we tellen nu al 800 brieven van mensen die willen dat het paracentrum blijft”, zegt schepen Stijn Tant. “Eén brief is tegen het paracentrum en in een achttal brieven staan opmerkingen en suggesties over aanpassingen van de uitbating van het paracentrum.” Of het paracentrum een nieuwe omgevingsvergunning krijgt, is nog niet beslist. Maar het ziet er dus naar uit dat het paracentrum mag blijven, mogelijk met enkele aanpassingen.

Meer over Moorsele