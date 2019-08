Zo’n 40 geïnteresseerden op info- en brainstormavond rond Wevelgemse bunker AHK

30 augustus 2019

11u48 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem organiseerde donderdagavond in de bib in Wevelgem een info- en brainstormavond rond de bunker waar afgelopen zomer zoveel rond te doen was. “Ten eerste willen we de volledige waarheid kennen achter het verhaal en willen we zoeken wat we ermee kunnen doen naar de burger toe”, zegt schepen Geert Breughe.

Het verhaal dat initieel de media haalde als zou het een ondergronds nazi-veldhospitaal geweest zijn dat deze zomer ontdekt werd door een journalist van de krant van West-Vlaanderen bleek niet te kloppen, maar het triggerde de Wevelgemnaar wel. Oudere Wevelgemnaren wisten af van de bunker en hebben er nog in gespeeld vroeger. De bunker bleek uiteindelijk een commandopost en schuilkelder voor de bevolking te zijn geweest.“We zijn op zoek naar verhalen van mensen die nog gehoord hebben dat familie daar is gaan schuilen want dat is toch gebeurd”, zegt schepen Geert Breughe. “We hebben documenten van vroeger waar perfect op staat wat hier allemaal onder de grond zit van tijdens de Eerste Wereldoorlog, alleen zijn we die op termijn een beetje vergeten.” Opvallend, ook een Nederlandse journalist van De Telegraaf kwam luisteren. “Het eerste verhaal mag dan wel niet kloppen, het blijft fascinerend wat hier allemaal onder de grond zit”, vertelt Ruud Mikkers.