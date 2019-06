Zo’n 15.000 toeschouwers zien Yves Lampaert Gullegem Koerse winnen Alexander Haezebrouck

04 juni 2019

18u18 0 Wevelgem Gullegem Koerse lokte dinsdag zo’n 15.000 toeschouwers langs het parcours. “Omdat het de vijfenzeventigste editie was, hebben we toch iets speciaals willen doen, zeker voor de vips”, zegt koerssecretaris Nick Demeulemeester.

De 15.000 toeschouwers kregen heel wat heel wat toppers te zien aan de start van de vijfenzeventigste editie van Gullegem Koese. Belgisch kampioen Yves Lambaert, Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen tekenden present. Voor deze editie werd voor het eerst ook de oprit van de autosnelweg afgesloten. “De risicoanalyse gaf aan dat we dat moesten doen”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Het vrachtverkeer vanuit industriezone is immens, we hebben dat verkeer afgeleid via Menen. Dat was voor alle partijen de best mogelijke oplossing, veiligheid boven alles. De toeschouwers zagen hoe Belgisch kampioen Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step) in de laatste ronde wegreed uit een kopgroepje en Gullegem Koerse voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam schreef.