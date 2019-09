Zo’n 100 bomen op groenzone waar cyclocross plaatsvindt, worden gekapt: “Maar we planten er minstens evenveel terug”

Alexander Haezebrouck & Christophe Maertens

27 september 2019

15u59 2 Wevelgem De gemeente Wevelgem gaat zo’n 100 bomen kappen in de groenzone langs de Heulestraat waar jaarlijks de cyclocross doorgaat. Enkele buurtbewoners begrijpen niet waarom dat nodig is. “We planten er minstens even veel bomen weer aan”, reageert schepen van Groenbeleid Stijn Tant.

“Bij de eerste twee edities van de cyclocross stond geen enkele boom in de weg, nu moeten er plots 120 wijken”, stelt Jurgen Lemaire op Facebook. “Klopt niet, er staat helemaal geen enkele boom in de weg voor de cyclocross”, reageert Stijn Tant, schepen van Groenbeleid en voorzitter van de cyclocross in Gullegem. “Wat we doen, is bomen kappen waarvan bijvoorbeeld ezels de schors hebben opgegeten. Die bomen zijn niet meer gezond en dreigen bij de eerstvolgende windhoos omver te vallen. Middenin het domein ligt ook een betonplaat. Veel bomen, waaronder Italiaanse populieren zitten met hun wortels half in de grond, half op die betonplaat. Ook dat zorgt voor een onevenwicht en ze dreigen om te waaien bij stevige wind. In plaats van de gekapte bomen, zullen we eiken, lindes en hagen planten. Het is de bedoeling om een coulissenlandschap te creëren met houtwallen en heggen. Een boom van 40 jaar oud vervang je inderdaad niet zomaar, maar op lange termijn zullen deze aanpassingen beter zijn voor de biodiversiteit van de groenzone.” De vzw cyclocross Gullegem heeft een omgevingsvergunning aangevraagd die werd goedgekeurd. “Ook van onze milieudienst kregen we een positief advies. Uiteindelijk pakken we slechts 30 procent van de groenzone aan”, besluit schepen Tant. Indien er voor 5 oktober geen beroep komt tegen de vergunning, starten de werken op 12 oktober.