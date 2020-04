Zestigers zitten nog tot minstens 11 mei vast op Tenerife: “Mooi weer en zicht op de oceaan, maar volgend jaar gaan we toch elders op vakantie” Christophe Maertens

10 april 2020

09u31 10 Wevelgem Wat een leuke vakantie moest worden, liep uit in een coronaquarantaine die meer dan twee maanden zal duren. Ronny Verroken (66) uit Gullegem en zijn vrouw Greta Deblauwe (64) zitten nu al van begin maart in een flat in Tenerife en zoals het er nu naar uitziet, mogen ze pas in mei terug naar huis. “We maken er het beste van, er zijn slechtere plekken om vast te zitten.”

Ronny en Greta uit Gullegem zijn gepensioneerd en trekken jaarlijks op vakantie naar het Spaans Tenerife. Wat dit jaar een rustige vakantie moest worden, veranderde in een lang avontuur. Het koppel uit Gullegem zit samen met de zus van de vrouw en haar vriend nog tot minstens 11 mei vast in hun huurappartement op Costa del Silencio, op zeventig kilometer van hoofdstad Santa Cruz. “Bij aanvang van onze reis, op 4 maart, was de coronacrisis al uitgebarsten, maar we wisten niet wat we ervan moesten denken”, zegt Ronny. “Mensen die hier al verbleven en de eigenares van het appartement zeiden dat het allemaal zo erg niet was en we zeker konden vertrekken. Ook een stewardess die we om raad vroegen, dacht dat het niet zo’n een vaart zou lopen.” Ronny en Greta waagden het erop en samen met Greta's zus Katrien en haar vriend Franky reisden ze af richting de zon.

Op een wachtlijst

“Het begin van onze vakantie verliep op een rustige manier, maar op een bepaald moment ging het eiland in lockdown en sloten alle winkels. Even later kregen we het bericht dat onze terugvlucht was geschrapt”, zegt Ronny. “Je begint dan rond te bellen en we kregen te horen dat we ons moesten registeren op de website van Travellers Online, zodat de overheid wist waar we ons bevonden. Touroperator TUI repatrieerde nog een aantal mensen, maar wij waren daar niet bij. Ik veronderstel dat alleen de mensen die een volledig pakket hadden gekocht naar huis mochten, terwijl wij alleen een vliegticket hadden geboekt bij de reismaatschappij.”

De Gullegemnaar trok naar het consulaat in Santa Cruz en werd op een wachtlijst geplaatst. “Maar veel heeft dat niet uitgehaald, want we zitten hier nog altijd. Er was een mogelijkheid om naar Madrid te vliegen, maar daar ligt het centrum van de coronabesmetting. Ik heb nu een vlucht naar Charleroi kunnen boeken op 11 mei en hopelijk kunnen we dan naar huis.”

Wandelen en Blokken op tv

Ondertussen laten Ronny, die op 18 april jarig is en dus zijn verjaardag in quarantaine moet vieren, en zijn vrouw het niet aan hun hart komen. “Het heeft geen zin er over te piekeren, het is wat het is. We slapen een beetje langer en ontbijten uitgebreid. Even voor de middag nemen we onze aperitief. In de namiddag doe ik een dutje en daarna is het uitkijken naar ‘Blokken’ op tv. We kunnen hier op het terrein rondwandelen en we gaan te voet naar de winkel. We mogen niet te veel samen lopen, want daar staan boetes op. Gelukkig is het mooi weer en hebben we een mooi uitzicht op de oceaan, we konden het slechter treffen. We hadden thuis geen afspraken, ons pensioen wordt op onze rekening gestort en de kinderen zijn al lang zelfstandig.” Voor Franky, de vriend van schoonzus Katrien, ligt de situatie anders. De man is zelfstandig aannemer en kan nu niet werken.

Wagen op parking

Ronny denkt wel al na over hoe ze thuis zullen geraken, eens ze in Charleroi geland zijn. “De auto staat op een parking en dat kost vier euro per dag. Ook gaan we er waarschijnlijk niet met zijn allen in mogen. Maar bon, daar moeten we eigenlijk nog niet over piekeren. Onze eerste zorg is hier wegraken. We komen hier elk jaar op vakantie, maar ik denk dat we voor volgend jaar toch een andere bestemming gaan kiezen.”