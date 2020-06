Zes passagiers geëvacueerd na dodelijk ongeval op het spoor VHS

06 juni 2020

11u17 5

Op de spoorlijn tussen Menen en Kortrijk is vrijdagavond in Wevelgem een vrij jonge vrouw om het leven gekomen. Ze werd gegrepen door een trein. Dat gebeurde ter hoogte van de overweg langs de Moorselestraat. De machinist maakte een noodstop, het treinstel kwam even verderop tot stilstand. De zes reizigers werden geëvacueerd en naar het station van Kortrijk overgebracht. Door het ongeval bleven de slagbomen aan de overwegen in de Roeselarestraat en de Gullegemstraat lange tijd gesloten. Nogal wat automobilisten stonden er een tijd aan te schuiven. De meesten maakten uiteindelijk rechtsomkeert maar enkelen slalomden ook tussen de neergelaten slagbomen, wat uiteraard verboden is.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.