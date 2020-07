Zelfs jongste cafébaas Arthur (20) uit regio is blij met nieuwe coronamaatregelen: “Alles om tweede lockdown te vermijden” Maxime Petit

23 juli 2020

16u41 0 Wevelgem De mondmasker- en registratieplicht wordt positief onthaald bij Arthur Depoortere (20), één van de jongste cafébazen uit de regio. “Het is in ieders belang dat de maatregelen goed opgevolgd worden, zodat we een tweede lockdown vermijden.”

Bar Lionel is momenteel met voorsprong het populairste café van Wevelgem. Dankzij het groot terras kunnen er makkelijk 200 klanten binnen. “En toch moest ik de voorbije maanden al een paar keer de deuren sluiten wegens de drukte”, zegt Arthur Depoortere. De amper twintigjarige café-uitbater kan zich vinden in de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam. Vanaf zaterdag geldt er in de horeca een mondmasker- en registratieplicht voor klanten. “Eigenlijk kunnen de klanten zich hier al langer registreren. We leggen kaartjes op tafel waarop ze hun gegevens kunnen noteren. Op zich is het oké dat het nu verplicht is, al blijft het moeilijk om dat ook te controleren. Gekke namen of foute telefoonnummers zag ik nog niet, maar één keer was er wel een meisje dat via zo’n registratiekaartje een date met me wilde versieren. Ze schreef op het kaartje dat ik haar moest bellen. Dat heb ik niet gedaan”, lacht Arthur.

“Een kwestie van respect”

De mondmaskerplicht vindt Arthur niet meer dan logisch. “Ons personeel draagt het masker ook al weken. Iedereen die hier binnenkomt moet het mondmasker dragen tot het moment waarop hij gaat zitten. Van zodra iemand zich verplaatst op het terras moet het mondmasker weer op. We verwachten daar geen problemen rond en we maken ons sterk dat iedereen een masker bij zich zal hebben om de regels te kunnen volgen.”

Niet na middernacht

Niet alles wordt verstrengd. Zo blijft het sluitingsuur hetzelfde. “Daarover heb ik eigenlijk nooit geklaagd, integendeel. Ik ben zelfs van plan om ook na de coronacrisis telkens om 1 uur te sluiten. Vanaf middernacht wordt er geen drank meer geserveerd, om 00.30 uur wordt iedereen verzocht de bar te verlaten en tegen 00.45 uur is iedereen buiten. Wie na 1 uur nog op de parking vertoeft, riskeert een boete van de politie. We merken dat iedereen vroeger alcohol begint te consumeren en ook sneller zat wordt. Maar desondanks hebben we weinig problemen als we onze deuren willen sluiten. We respecteren de coronamaatregelen ook om de horeca te redden, want niemand is gebaat bij een tweede lockdown. Een tweede sluiting zou een ramp betekenen”, aldus de jonge baas van Bar Lionel.