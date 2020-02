WZC Eglantier beschikt nu over minibusje dankzij giften lokale handelaars: “Nu kunnen we in groep uitstapjes maken.” Alexander Haezebrouck

17u35 1 Wevelgem Zorgresidentie De Eglantier in Wevelgem beschikt sinds dinsdag over een minibusje waarmee ze nu in groepjes uitstappen kunnen doen, ook met de oudjes die in een rolstoel zitten. “De eerste uitstapjes zijn gepland naar de Floralux en het shoppingcenter in Kuurne”, zegt Liesa Dupont van De Eglantier.

“Als we uitstapjes deden, ronselden we altijd vrijwilligers om te rijden en reden we vaak ook zelf met bewoners naar de bestemming”, vertelt Liesa Dupont van De Eglantier. “Ik kwam in contact met Special Ad die voor goede doelen langs gaan bij lokale handelaars. Zij verzekerden mij dat ze genoeg konden inzamelen in een busje. Eerst had ik weinig hoop dat het effectief zou lukken, maar toch. Ineens hadden ze dankzij de giften van lokale handelaars genoeg geld om een tweedehands busje aan te schaffen. Ze hadden zelfs zoveel ingezameld dat ze ook nog een cheque van 2.500 euro kunnen overhandigen.” In ruil voor hun giften, krijgen de lokale handelaars een reclamesticker op het busje. “In het busje is genoeg plaats voor zeven tot acht personen en bergruimte voor de looprekken en rolstoelen. Vaak worden ook zaken georganiseerd in onze zaal maar is het voor ouderen moeilijk om hier te geraken, ook die mensen kunnen we nu gaan ophalen met het busje.” Voor de bewoners is het volgens Liesa een enorme meerwaarde. “De eerste uitstap staat al gepland. De bewoners willen plantjes kopen en dus gaan we naar de Floralux. Vroeger ging ik altijd zelf plantjes kopen, nu kunnen ze die zelf kiezen. Daarna gaan we ook nog naar het Ring Shopping Center in Kuurne. Deze zomer doen we sowieso ook een uitstapje naar de kust en op vraag van de bewoners naar de Last Post in Ieper.”