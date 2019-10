Wouter Torfs van Schoenen Torfs komt spreken op ondernemersfeest Wevelgem Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019



Wouter Torfs, de CEO van de bekende winkelketen Schoenen Torfs komt spreken op het jaarlijkse Wevelgemse ondernemersfeest dat doorgaat op donderdag drie oktober. Torfs zal er komen vertellen over de bouwstenen voor een ‘Great Place to Work’. Schoenen Torfs werd in het verleden al meermaals uitgeroepen tot Beste werkgever van België en maakt kans op de titel ‘Onderneming van het Jaar’. Het ondernemersfeest gaat dit jaar door in een volledig nieuw concept. Daarbij is gekozen voor een netwerkreceptie met broodjes en tapas. Vroeger werd er kip aan het spit geserveerd aan tafel. De zaal is ondertussen al volledig volzet met 400 ingeschreven ondernemers.