Wordt Gent-Wevelgem op 11 oktober gereden? Alexander Haezebrouck

29 april 2020

06u51 0 Wevelgem Vandaag maakt de UCI haar nieuwe wielerkalender bekend nadat die volledig in het water viel door het coronavirus. Als het van de UCI afhangt wordt Gent-Wevelgem gereden op zondag 11 oktober. De kans dat Saint-Vélo dan toch nog passeert dit jaar, en we een opvolger kennen voor Alexander Kristoff, wordt op die manier stukken groter.

Gent-Wevelgem zou dit jaar normaal op 29 maart al gereden moeten zijn, maar zoals je weet gooide het coronavirus roet in het eten. Zowat alle wielerwedstrijden tot en met de zomervakantie zijn voorlopig geschrapt of uitgesteld. De UCI liet eerder al weten koste wat het kost de Tour De France, de Giro, de Vuelta en de klassieke eendagswedstrijden toch nog te laten doorgaan dit jaar. Vandaag maakt de UCI haar nieuwe kalender bekend. Bij organisator Flanders Classics van de Vlaamse klassiekers hadden ze zelf 11 oktober in gedachten voor de grootste Vlaamse klassieker, de Ronde Van Vlaanderen. De UCI ziet op die datum liever Gent-Wevelgem doorgaan. En een week later, op 18 oktober, de Ronde Van Vlaanderen. CEO Thomas Van Den Spiegel liet al weten te kunnen leven met die data. Alles zal natuurlijk nog altijd vallen of staan met de evolutie van het coronavirus COVID-19 tegen die datum. De start van de Tour De France in Nice op 29 augustus bijvoorbeeld, zal wellicht zonder publiek moeten doorgaan. Na Gent-Wevelgem en de Ronde op 11 en 18 oktober volgt op 25 oktober Parijs-Roubaix, op 31 oktober de Ronde van Lombardije en vanaf 1 november de Vuelta.