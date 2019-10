Woonzorgcentrum koopt na testperiode platform aan om focus van bewoners te verleggen van gezondheid naar geluk “We kennen onze bewoners beter en spelen meer in op wat zij nog graag doen” Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019

14u58 0 Wevelgem Het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem heeft een jaar lang het online platform Soulcenter uitgetest op hun bewoners. Soulcenter moet ervoor zorgen dat de focus in het WZC verschuift van gezondheid naar geluk. Ze doen dat door gesprekken en levensverhalen op te schrijven van bewoners. “Nu weten we dat Roger graag bakt en dat Leon graag helpt binnen het woonzorgcentrum en we laten hen dat nu ook doen”, vertelt coördinator Steven Mesure van het woon-leef team WZC Sint-Camillus.

Het online platform Soulcenter is het eerste platform dat de focus wil verleggen van de gezondheid naar het geluk van de rusthuisbewoner. “Toen we de kans kregen om een jaar geleden het systeem uit te testen ben ik meteen bij onze bewoner Leon Dewulf (71) geweest”, vertelt coördinator Steven Mesure van het woon-leef team. “Hij is de enige die nog behendig is met een computer en heeft zelfs een scanner staan. We hebben zijn levensverhaal opgetekend. Zo ben ik te weten gekomen dat Leon in Wevelgem nog een eigen radiozender uitzond en dat hij graag wat meer zou meehelpen in het woonzorgcentrum als zinvolle dagbesteding. Wel, Leon helpt nu mee als er brieven moeten geplooid worden, het tellen van koeken bij de koffie die naar de bewoners moeten en zo meer. De andere bewoners en familieleden zagen dat levensverhaal en dat werkte aanstekelijk.” Ondertussen gingen ze in het woonzorgcentrum met meerdere bewoners in gesprek. “Ik heb vroeger enorm veel pannenkoeken en zelf mijn eigen brood gebakken”, vertelt Roger Deruytere (92). “Omdat ik graag bak, kan ik hier nu opnieuw wafeltjes bakken, en iedereen lust ze. Ik ging vroeger ook elke vrijdag kaarten, dat organiseren we hier nu ook. Het is een goede manier om een zinvolle dagbesteding te hebben.” Veel bewoners geven ook aan dat ze contact met dieren missen. “Daarom hebben we eens een namiddag georganiseerd waarbij iemand kwam van de kinderboerderij”, vertel Steven Mesure. “In geen tijd liepen de bewoners tussen de kippen en de schapen die ze maar wat aanraakten.”

Uitbreiden naar alle teams in het WZC

Bij Sint-Camillus zijn ze zo tevreden over het project dat ze het nu gaan uitbreiden naar alle teams binnen het woonzorgcentrum. Sint-Camillus was een jaar geleden één van de dertig woonzorgcentra die fungeerden als pilootproject voor Soulcenter. “Na een jaar onderzoek zetten we Soulcenter nu officieel op de markt waarbij woonzorgcentra het online platform, de tools en coaching kunnen aankopen”, vertelt oprichter Frederick Vincx. “Het idee is gegroeid vanuit het feit dat maar liefst 90 procent van de medewerkers in zorgcentra geen tijd hebben om een uitgebreidere babbel te doen met de bewoners. 40 procent van de inwoners neemt antidepressiva en 25 procent van de bewoners zegt dat niemand hen kent. Door met deze tools de bewoners beter te leren kennen kunnen ze ook doelgericht activiteiten organiseren. Door de levensverhalen op te tekenen met tekst en foto’s leren bewoners en medewerkers van het zorgcentrum elkaar beter kennen. En het werkt aanstekelijk zodat velen mee doen. Het vraagt wat inspanning maar we zien zoals hier in Wevelgem dat de bewoners er echt wel veel aan hebben.”